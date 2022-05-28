Торговая сеть "АТБ" вводит ограничения на продажу важных продуктов

Сеть супермаркетов пошла на этот шаг вынужденно, поскольку именно на эти продукты был огромный ажиотаж, сообщает Сегодня.

В супермаркетах АТБ ввели ограничения для продажи соли и сахара. Теперь продавать больше 5 кг сахара в одни руки нельзя, то же самое касается и соли – не больше двух пачек.

Соответствующая информация стала известна из объявления, размещенного в кассовых зонах супермаркетов.

Сеть установила такое ограничение согласно последним событиям в Украине и огромным ажиотажем вокруг дефицита соли, которую из-за паники украинцы начали массово покупать.

Объявления в прикасовых зонах / Фото: скриншот

В то же время директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергей Демченко сообщил, что ограничения носят временный характер, пока ситуация с продовольственным ажиотажем и закупками не нормализуется. Ведь некоторые покупатели сильно закупаются впрок или же покупают у АТБ, а перепродают втридорога, пользуясь паникой.

Бизнес на войне

Россияне открыли во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российский супермаркет "Мера". Местные жители говорят, что там продают товары, украденные из украинского АТБ.

Как сообщает РИА-Мелитополь, вероятно, это украденные со складов оставшиеся товары в Мелитополе. Однако цены на них гораздо выше, чем в подконтрольной части Запорожской области, где, например, за килограмм сахара просят 27 грн за кг против 43 грн в Мелитополе.

Заметим, кроме украденной украинской продукции, оккупанты продают и товары из Беларуси.

Напомним, что на захваченных территориях востока и юга Украины РФ постепенно устанавливает оккупационный режим, свои правила ведения бизнеса, шантажирует украинских предпринимателей, выставляя им жесткие условия.