ГУР: захваченная военная техника РФ оснащена американскими микрочипами

Военная разведка Украины получила доказательства применения в вооружении и военной технике РФ микроэлектроники, произведенной в США, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ГУР МО Украины в Facebook.

Отмечено, что микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР в российских комплексах ПВО Панцирь, ударных вертолетах Ка-52 Аллигатор и крылатых ракетах Х-101.