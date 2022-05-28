Гайдай: из-за российского вторжения в Луганской области остановились 3 408 предприятий

Из-за российского вторжения в Луганской области остановились 3 408 предприятий, в том числе 479 – промышленных, сообщает Экономическая правда.

Об этом в Телеграмме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ущерб составляет более 3 миллиардов гривен.

"Впрочем, государство делает все возможное, чтобы помочь бизнесу Луганщины восстановиться.