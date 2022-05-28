РосСМИ: Путин резко изменил мнение о кадыровцах на фоне провала в Украине

Президента РФ Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровский войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились в боевых действиях, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит материал российского медиапроекта Get Kit.

По информации журналистов, в начале войны Путину нравилась деятельность кадыровцев. Тогда он присвоил высшую государственную награду - "герой России" - двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.

Но в последнее время, как сообщает Get Kit, глава российского государства раздражен медийной активностью Кадырова и его подразделений.

Высшее военное руководство РФ также недовольно деятельностью кадыровцев. Российских военных раздражает то, что подчиненные главы Чечни сильно не отличились в боях, но в медиа продвигают свой образ как якобы более храбрых и умелых бойцов сравнительно с остальными подразделениями армии РФ.

Отмечается, что к "войскам Кадырова" существует особое отношение со стороны высшего военного руководства России. Им разрешают оставаться в тылу в то время как обычных чеченских солдат, которые не имеют отношения к Кадырову, отправляют в наиболее горячие точки.

Напомним, ранее сообщалось, что в социальных сетях ежедневно появляются ролики, снятые солдатами полка спецназначения имени Ахмата Кадырова. Из-за активной жизни в соцсетях и постановочных роликов кадыровцев стали называть Тик-ток войсками.