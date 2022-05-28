Зеленский не надеется на государственный переворот в России

Президент Владимир Зеленский убежден, что внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять российского президента Владимира Путина от власти, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал в интервью для нидерландского телеканала NOS.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены.

Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся".