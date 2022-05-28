Госпогранслужба: оккупанты обстреляли Сумскую область неуправляемыми ракетами

В субботу, 28 мая, российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области из самолета и минометов, сообщает Новое время.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.

"Сегодня после 16:00 вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты попадали за пределами населенных пунктов" , — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня после 12:00 россияне выпустили пять минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное по приграничной территории Шосткинского района.