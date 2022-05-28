ДТЭК: Украина может привлечь 35-40 млрд евро на развитие "зеленой" энергетики

Украина может привлечь около 35-40 млрд евро частных инвестиций для реализации программы увеличения мощности возобновляемых источников энергии до 30 ГВт до 2030 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для Bloomberg.

"Когда мы говорим об этой инициативе 30 ГВт до 2030 года, речь идет не только о строительстве солнечных- и ветроэлектростанций - это также большие инвестиции в системы передачи, в системы хранения энергии. Это, в том числе строительство мощностей по производству зеленого водорода. Согласно нашим оценкам, это будет стоять от 35-40 млрд евро. Но мы говорим о частном капитале" , - сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что глобальные энергетические компании проявляют большой интерес к проекту, но для реализации программы нужна также поддержка от западных правительств и международных институций.

"Мы видим огромный интерес от глобальных международных компаний поучаствовать в этом плане и что нам надо - это политические гарантии от наших иностранных партнеров - правительств и институций. Я верю, что частный капитал готов прийти в Украину, но нужны гарантии политических рисков" , - сообщил Тимченко.

Напомним, во время Всемирного экономического формула в Давосе ДТЭК презентовал программу 30 до 2030, предусматривающую увеличение мощностей возобновляемой энергетики в Украине с текущих 9 ГВт до 30 ГВт до 2030 года.