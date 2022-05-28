Более 80% опрошенных в "Дія" хотят владеть оружием
Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении "Дія", более 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит приложение "Дія"
Онлайн-опрос продолжается до 1 июня.
По состоянию на вечер 28 мая в "Дія" проголосовало более 1 000 030 граждан Украины.
- 18,24% поддержали ответ "Для специальных нужд";
- 62,62% - "Для личной защиты";
- и 19,15% – "Я против".
Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что в первом варианте предполагается ограниченный оборот огнестрельного оружия. Он будет предусматривать, что оружие могут иметь все соответствующие закону граждане, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, а использовать в тирах и на стрельбище.
Второй вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.
Справка: Эти опросы являются официальными правительственными опросами общественного мнения. Впрочем, результаты опроса не обязывают власть к принятию определенных решений, а носят только рекомендательный характер.