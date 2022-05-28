Подоляк: Украина может вернуть россиян за железный занавес

Дальнобойные реактивные системы залпового огня для войны против РФ помогут вернуть оккупантов под железный занавес, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сегодня украинским бойцам трудно "ответить" оккупантам из-за постоянных дальнобойных обстрелов с их стороны. Если же Запад передаст Украине необходимое вооружение, это поможет продолжить защищать страну.