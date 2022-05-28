ОВА: российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу

Войска РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу в районе одного из выездов из города, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", - написал Вилкул.

Он также напомнил горожанам о том, что ничего нельзя фотографировать и выставлять в соцсети. А также призвал всех оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, 25 мая ракетными ударами по Кривому Рогу было повреждено промышленное предприятие.