ОВА: российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
Войска РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу в районе одного из выездов из города, сообщает Укринформ.
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", - написал Вилкул.
Он также напомнил горожанам о том, что ничего нельзя фотографировать и выставлять в соцсети. А также призвал всех оставаться в укрытиях.
Как сообщалось, 25 мая ракетными ударами по Кривому Рогу было повреждено промышленное предприятие.