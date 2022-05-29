KSE: убытки инфраструктуры Украины превысили $105 млрд

Киевская школа экономики (KSE) опубликовала отчет об убытках украинской экономики и инфраструктуры по состоянию на 25 мая, сообщает Новое время.

Согласно данным KSE, убытки от повреждения зданий и инфраструктуры уже превысили 105 миллиардов долларов или 3,1 триллиона гривен. Общие потери экономики оцениваются в 564−600 миллиардов долларов.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23,8 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи железнодорожных путей и 41 железнодорожный мост, 643 здравоохранения, 1123 учебных заведения, 621 детсад, 192 культурных и 115 религиозных сооружений, 19 нефтебаз, 19 торговых центров.

От разрушений жилого фонда наиболее пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

В общие потери экономики входят как прямые, так и косвенные потери: снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на защиту и социальную поддержку и т. д.