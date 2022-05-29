Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ

Минобороны Финляндии намерено разместить на авиабазе в городе Рованиеми 64 американских истребителя F-35. Она находится в 150 километрах от российской границы, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В декабре прошлого года финские власти заявили о намерении закупить у США истребители F-35 для замены устаревших F/A-18. Как ожидается, первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году.

Ранее стало известно, что два корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки.

Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции.

Ранее сообщалось, что Россия планирует развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.