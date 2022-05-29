В Британии после взрыва на борту затонула суперяхта

В Британии после пожара затонула суперъяхта с 8 тысячами литров дизельного топлива. ЧП произошло во время стоянки в городе Торки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом пишет The Daily Mail.

Отмечается, что перед инцидентом на борту произошел взрыв.

"Мы считаем, что проблем с качеством воздуха нет, но мы следим за ситуацией. Поскольку яхта затонула, а на борту было около 9 тонн дизельного топлива, мы сосредоточимся на ликвидации загрязнений" , - заявили в Агентстве по охране окружающей среды Британии.

Известно название яхты - Rendezvous. Один из свидетелей утверждает, что из-за пожара, который был потушен спустя несколько часов, в конце пирса были заблокированы несколько человек. Во время пожара, яхта Rendezvous оторвалась от причала.