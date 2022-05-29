Японский машиностроительный гигант возобновил поставки техники в Украину
Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Ранее они были приостановлены из-за войны, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Отмечается, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности в столичный район и на запад страны.
Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ.
Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен (свыше 139 тысяч грн).