Welt: за два месяца Германия почти не предоставила Украине оружия

Несмотря на обещания Германия за 9 недель свела к минимуму военную поддержку Украины и практически не предоставила оружия, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например США, Канада, Великобритания, Франция (хотя на самом деле США и Британия, а также Австралия и Нидерланды поставляют тяжелое вооружение в Украину).

Как отмечается, в течение нескольких недель Шольц повторял, что поддержка Киева продолжается, в последний раз - на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломать обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину" .

Но, как видно из документов, имеющихся в Welt, с конца марта Германия также почти не поставила какого-либо более легкого вооружения.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от германского правительства. В частности, Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия, запчасти для пулеметов, "зажигалки", детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку. По данным Украины, последние поставки зенитных и противотанковых средств состоялись 25 марта, более двух месяцев назад - 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа "Гарпун". Украина подтвердила это в письме Германии от 9 апреля и 1 мая.