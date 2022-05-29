Гайдай о Северодонецке: штурм продолжается, ситуация крайне обострена

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка, украинские силы находятся в "сложной оборонной позиции". В Луганской области за сутки нашли двоих погибших, разрушены около 60 домов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что во время непрерывных обстрелов не всегда быстро удается добраться до мест новых разрушений и проверить их на наличие или отсутствие жертв, а потому опираясь на ежедневно растущее количество поврежденного жилья, погибших может быть больше.

"Ситуация крайне обострена. Так, 28 мая в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Девушка погибла на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Это были тяжелые сутки для города — авиаударом разрушен кинотеатр "Дружба", получили повреждения 22 дома.

В Северодонецке обстановка еще тяжелее — враг ведет штурм. Бои продолжаются до сих пор. Годовщину города оставшиеся жители встретят в подвалах. Кроме женщины, которая вчера погибла в своем доме в старых районах" , — пишет Гайдай.

По его словам, разрушены дома в таких городах: Северодонецк — 13 домов, Горное — 11, Тошковка — семь, Врубовка — шесть, Почечное — два.

Вместе с тем, в районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Однако силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.

В то же время руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, которого цитирует CNN, сообщил, что украинские силы находятся в "сложной оборонной позиции" в городе, бои продолжаются в окрестностях, самые ожесточенные битвы — в районе автовокзала и гостиницы "Мир".

"Настоящая битва — в районе главного автовокзала… Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена" , – заявил он.

Одни из самых ожесточенных боев велись вокруг гостиницы "Мир" на окраине города.

Отмечается, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество. Как сообщается, в городе около шести-семи колодцев, и "крайне опасно, что как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел".

Стрюк, однако, выразил уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми ограниченными запасами. Пока еще есть возможности для доставки грузов, но это "крайне сложно". Эвакуация очень опасна, приоритет для раненых. В городе доступен только начальный уровень медицинской помощи.