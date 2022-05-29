На Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков
На автодороге международного значения М-06 Киев – Житомир открыли левый проезд у разрушенного моста в Стоянке, что позволит частично возобновить движение грузовых автомобилей, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Сегодня мы открыли левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновили движение по трассе для грузового автотранспорта.
Менее двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге обновлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки", – заявил он.
Мост близ Стоянки через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению российских войск на Киев. В середине апреля дорожные службы построили временную переправу вблизи разрушенного моста, но она была пригодна только для движения легковых автомобилей. Грузовики двигались в объезд, тратя больше топлива и времени.
По словам Кубракова, осенью планируют завершить восстановление дорожного покрытия на правом проезде моста возле Стоянки.