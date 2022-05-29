В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 29.05 ориентировочно составили:
- личного состава — около 30150 (+150) человек ликвидировано,
- танков — 1338 (+8),
- боевых бронированных машин — 3270 (+12),
- артиллерийских систем — 631 (+3),
- РСЗО — 203,
- средств ПВО — 93,
- самолетов — 207,
- вертолетов — 174,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1),
- крылатых ракет — 116,
- кораблей / катеров — 13,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14),
- специальной техники — 48.