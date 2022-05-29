В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 29.05 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 30150 (+150) человек ликвидировано,
  • танков — 1338 (+8),
  • боевых бронированных машин — 3270 (+12),
  • артиллерийских систем — 631 (+3),
  • РСЗО — 203,
  • средств ПВО — 93,
  • самолетов — 207,
  • вертолетов — 174,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1),
  • крылатых ракет — 116,
  • кораблей / катеров — 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14),
  • специальной техники — 48.

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