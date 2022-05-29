ОК "Восток": действия оккупантов при штурме Северодонецка неэффективны

Российские войска в Луганской области пытаются закрепиться в Лимане и вышли на окраины Северодонецка. Однако их действия при штурме неэффективны, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер оперативного командования Восток Илько Божко в эфире телемарафона.

"Действия россиян абсолютно неэффективны при штурме городов. Они не научились этого делать, и у них это не будет получаться. Они не могли этого сделать ни на юге нашей страны, нет никаких предпосылок, чтобы говорить об их каких-либо эффективных действиях в Северодонецке" , — отметил он.

Божко опроверг слова главы российской Чечни Рамзана Кадырова о якобы взятии под полный контроль Северодонецка.

"Мы уже давно не верим оккупанту, а верим Генштабу" , — добавил он.

По данным Генштаба и главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в районе Северодонецка продолжаются тяжелые бои.