Британская разведка: попытка РФ ослабить санкции говорит об их действенности

По словам британской разведки, РФ продемонстрировала, что говорит использовать глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В Минобороны Британии напомнили, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Министр также попросил Украину разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить прохождение кораблей.

"Просьба Руденко к Украине по разминированию следует за основным принципом современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, пусть неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории" , - говорится в обзоре.

Как отмечается, в этом случае Украина развернула морские мины только из-за продолжающейся высокой угрозы десантных нападений России с Черного моря.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для своих политических целей, а затем представить себя как умного актера и обвинять Запад в любой неудаче. Попытка России добиться снижения строгости международных санкций также подчеркивает стресс, который санкции наносят режим" , - говорится в обзоре.