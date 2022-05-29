Госпогранслужба: в Украину въезжает больше людей, чем выезжает из нее

Количество въезжающих в Украину превышает количество тех, кто выезжает за ее пределы, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За сутки 28 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тысяч человек. В Украину за минувшие сутки прибыли почти 45 тысяч человек, около 41 тысяч из них - украинцы", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники оформили более 251 грузовика с гуманитарной помощью.

Напомним, в Волынской области на границе с Беларусью пограничники совместно со СБУ задержали в пункте пропуска Доманово бывшего военного РФ, который прикрывался украинским паспортом и пытался попасть в Украину.