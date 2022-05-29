Вицеканцлер ФРГ отрицает, что мало помогают Украине с оружием

Вицеканцлер ФРГ Роберт Габек напомнил, что Украина скоро получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000, обучение работе с которыми украинские военные продолжают, сообщает Deutsche Welle.

Немецкий вицеканцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Габек отверг упреки в том, что Германия слишком сдержана с оказанием помощи Украине.

"Пока мы говорим, прямо сейчас украинских солдат обучают пользоваться (немецкими гаубицами. – Ред.) Panzerhaubitze 2000", – заметил Габек.

Немецкий чиновник напомнил, что вскоре эти 155-миллиметровые самоходные пушки-гаубицы будут доставлены в Украину.

"Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не снабжает (Украинe. - Ред.) ничего или снабжает слишком мало", - считает немецкий вицеканцлер.

С другой стороны, по его словам, ФРГ не может выполнить все пожелания Украины. По мнению Габека, упрек о том, что Германия делает для Украины слишком мало, в то же время является "ложным и понятным".

"Ошибочно, потому что это неправда. И понятно, потому что мы, как крупнейшая экономика в ЕС, являемся страной, от которой справедливо много ожидают, и потому что Германия в прошлые годы имела слишком некритические отношения с российским правительством", - пояснил Габек, напомнив, несмотря на аннексию Крыма Россией, ФРГ строила газопровод "Северный поток-2".

Как известно, официальный Киев критикует Германию за недостаточные, по его мнению, темпы предоставления военной помощи Украине. Подобная критика раздается и со стороны оппозиционных сил в самой Германии. Еще в конце апреля Бундестаг поддержал поставки тяжелого вооружения Украине, но пока страна его не получила.