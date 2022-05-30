Некоторым переселенцам отменят соцвыплаты

Определенной категории переселенцев уже отменили выплаты в мае, сообщает Сегодня.

Начиная с мая денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим, именно в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, к работе, за что мы их благодарим. Таким людям выплаты будут прекращаться уже с мая" , – сообщила Лазебна.

Она отметила, что выплаты продолжат получать те граждане, у которых разрушены или повреждены дома.