Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против РФ – журналист
В воскресенье, 29 мая, послы Европейского союза проведут встречу. Скорее всего, на переговорах они согласуют шестой пакет санкций против России, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать 6-й пакет санкций в отношении России, включая компромиссное "нефтяное эмбарго", которое распространяется только на поставляемую нефть", - написал он.
Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.
Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.