Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против РФ – журналист

Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против РФ – журналист

В воскресенье, 29 мая, послы Европейского союза проведут встречу. Скорее всего, на переговорах они согласуют шестой пакет санкций против России, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать 6-й пакет санкций в отношении России, включая компромиссное "нефтяное эмбарго", которое распространяется только на поставляемую нефть", - написал он.

Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.

Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.

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