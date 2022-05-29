Послы ЕС сегодня могут согласовать новые санкции против РФ – журналист

В воскресенье, 29 мая, послы Европейского союза проведут встречу. Скорее всего, на переговорах они согласуют шестой пакет санкций против России, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС встречаются сегодня днем, чтобы, возможно, согласовать 6-й пакет санкций в отношении России, включая компромиссное "нефтяное эмбарго", которое распространяется только на поставляемую нефть" , - написал он.

Eu ambassadors meet later this afternoon to possibly agree on the 6th sanctions package on #Russia, including a compromise “oil embargo” which only includes shipped oil. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022

Напомним, введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия продолжает блокировать новые ограничения.

Отметим, по вопросу нефтяного эмбарго также не смогли договориться страны G7. Консультации по этому вопросу продолжаются.