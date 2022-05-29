Мэр: Краматорск из-за обстрелов остался без света

Краматорск и близлежащие города остались без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач в результате боевых действий, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграмме городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Из-за боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света", - отметил Гончаренко.

По его словам, к месту повреждения непросто добраться из-за опасности. Но ремонтные бригады работают.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли 46 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, погибли четыре мирных жителя, девять ранены.