Советник мэра: в Мариуполе захватчики грузят краденый металл на российское судно

В Мариуполе захватчики, не скрывая, грузят краденый металл на грузовое судно под российским флагом, приписанное к Ростов-на-Дону, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжается загрузка украинской рулонной стали/металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа «река-море» РМ3 класса «Славутич» под российским флагом. Вторые сутки стоят под загрузкой", - написал советник мэра.

По его словам, "уже даже никто не прячется".

"Очередной факт официального мародерства Россией как государством", - подытожил Андрющенко.

Как сообщалось, группа «Метинвест» заявила о вероятности незаконного вывоза российскими захватчиками из порта Мариуполя 28 тыс. тонн принадлежащей компании металлургической продукции.