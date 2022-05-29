В Эстонии раскритиковали звонок Шольца и Макрона к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц своими звонками руководителю Кремля Владимиру Путину прокладывают дорогу к новому насилию России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, пишет ERR.

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии невольно прокладывают путь новому российскому насилию. 80-минутная беседа Макрона и Шольца с Путиным неизбежно толкает к перефразированию самого Макрона - речь не идет о "смерти мозга" (по НАТО - ред.)", - заявил он.

Михкельсон подчеркнул, что постоянная легитимизация того, кто развязал войну и отвечает за преступления, является угрозой для всего союзного пространства.

"Как же Париж и Берлин ничего не научились из прошлого? Зачем искать поводы для затягивания военной помощи Украине, и почему считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение против одного из великих народов Европы, сдержится каких-либо обещаний?", - заявил политик.

Он заявил, что если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис в Африке и других регионах из-за блокады украинских портов, то им необходимо создать гуманитарный конвой в Черном море и содействовать проходу торговых кораблей Украины.

По оценке эстонского политика, необходимо помочь Украине выстоять против агрессии и победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и поскорее съездить в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца не вызваны страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую в случае победной войны обязательно вошла бы Украина, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободилась бы от фактической российской оккупации. А Европа в целом освободилась бы от российской экзистенциальной угрозы по крайней мере на время", - добавил политик.

Напомним, накануне Путин пригрозил Макрону и Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

В свою очередь Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.