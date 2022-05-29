СМИ: военные РФ в Черном море задержали две турецкие рыбацкие лодки

Две рыболовные лодки с 12 рыбаками на борту, которые ловили рыбу у берегов Крыма, были задержаны российскими военными, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает CNN Türk.

«Две рыболовные лодки, одна зарегистрированная в порту Гемлик, а другая в Сарьере, вышли в Черное море на отлов рыбы 15 мая. На лодках было 12 рыбаков. Рыбаки ловили рыбу у берегов Крыма, выловили около 1,5 тыс. калканов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 мая лодки подошли к Крыму, были остановлены российским военным кораблем и задержаны. Турецкие рыбацкие катера были доставлены в окрестность Севастополя в сопровождении военных кораблей. Впоследствии рыба и лодки были конфискованы, а рыбаков оштрафовала на 30 тыс. долларов.

В настоящее время рыбаки остаются в Крыму.

При этом президент рыбного кооператива Rumelifeneri Яшар Серт сказал, что обе лодки не имели регистрации и лицензии, и что они занимаются браконьерством.

МИД Турции предпринимал попытки связаться с рыболовами, но безуспешно.

Как сообщалось, в результате начавшейся Россией войны против Украины рыбный промысел в Черном море, в частности в районах в непосредственной близости к зонам боевых действий, был прекращен. Кроме того, Россия заминировала происки ко всем украинским портам. Европейский Союз рассматривает возможность проведения военно-морской миссии для деблокады морских путей и возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.