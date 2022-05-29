Денисова: в Херсонской области оккупанты "готовятся" к туристическому сезону

В оккупированном Геническе Херсонской области оккупанты пытаются начать туристический сезон. Для большей убедительности используют автоматы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Белый Лебедь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке" , - рассказала она.

По ее словам, оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

При этом, как говорит Денисова, сами оккупанты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.