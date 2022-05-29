СБУ: контрактники РФ ждут лета, чтобы сбежать из Украины

Военные контрактники РФ ожидают конца мая, когда истечет определенный Путиным 90-дневный срок проведения так называемой "спецоперации", чтобы "законно" покинуть бои в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-нибудь на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?" , — сказал по телефону оккупант.

СБУ отмечает, что найти новых желающих воевать российскому командованию непросто и удержать своих воинов на передовой тоже.

Вышеуказанный захватчик рассказывает своему другу, что к ним приезжают агитировать, запугивают плохой характеристикой в личном деле, но это мало кого останавливает.

Напомним, по данным СБУ, российские войска начали бунтовать и отказываются уходить в наступление на Харьковском направлении. Целые подразделения выразили протест.