"Суспільне": на блокпосту в Васильевке Запорожской области снова очереди из машин
Вблизи города Васильевка (Запорожская область) перед российским блокпостом снова возникли очереди. Там находятся около 400 машин, которые хотят проехать на подконтрольную Украине территорию, сообщает Суспільне.
В Запорожье пытаются попасть жители временно оккупированных населенных пунктов - Мариуполя, Херсона, Бердянска и Токмака. Люди стоят в очереди несколько суток. В машинах находятся в основном дети, пожилые люди, инвалиды и женщины, некоторые из них беременны.
После 20:00 люди стараются не выходить из автомобилей, поскольку начинаются активные обстрелы.
"За двадцать минут до полуночи начался артобстрел или Грады. Мы видели - все небо во вспышках. Большой дым и зарево появились со стороны российских оккупантов. У них мгновенно началось активное движение, заездили авто туда-сюда: такое впечатление, что кто-то из них хорошо пострадал", - сказали очевидцы.
По предварительной информации, в день оккупанты пропускают до 60 машин, часть из них вернули обратно.