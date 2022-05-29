Денисова: за неделю в фильтрационный лагерь вывезли 3 тысячи мариупольцев

Российские военные за неделю вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3 тысячи украинцев, среди которых 300 детей, сообщает Укринформ.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Российские захватчики продолжают проводить в оккупированном Мариуполе фильтрационные мероприятия. За последнюю неделю россияне принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное почти 3000 украинцев, среди которых - более 300 детей. После фильтрационных мероприятий оккупанты формируют группы из мариупольцев, которых сначала депортируют в Таганрог, а затем в депрессивные регионы России" , - сообщила Денисова.

По ее словам, не менее 10% тех горожан, которые не проходят фильтрацию, признаются россиянами "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию №52 в поселке Еленовка Донецкой области, или же везут в печально известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Пребывание там сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству.

"Захват и пытки заложников являются актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда" , – заявила уполномоченная ВР по правам человека.

Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.