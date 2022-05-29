Турция сохраняет оппозицию членству Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может сказать "да" государствам, желающим вступить в НАТО, но поддерживающим терроризм, сообщает Европейская правда.

Эрдоган сказал, что на прошлой неделе переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, проводимые Турцией в президентском комплексе в столице Анкаре, "не состоялись на желаемом уровне".

Отметив, что Швеция и Финляндия ожидали от этих переговоров, Эрдоган заявил, что они не сделали необходимых шагов по требованию Турции, и подчеркнул, что террористы даже сейчас все еще ходят по улицам Стокгольма, а Швеция защищает их "собственной полицией".

"Мы не можем повторить ошибки, допущенные в прошлом, (признав) принимающие и кормящие таких террористов страны в НАТО, которая является организацией безопасности" , - сказал он.

На прошлой неделе Турция перечислила пять "конкретных гарантий", которые она требует от Швеции, в частности, "прекращение политической поддержки терроризма", "устранение источника финансирования терроризма" и "прекращение поддержки вооружений", запретили Рабочей партии Курдистана и ее сирийской "ячейки" YPG.

Требования также предусматривали отмену вооруженных санкций против Турции и глобальное сотрудничество по борьбе с терроризмом.