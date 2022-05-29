Зеленская: с 1 сентября могут возобновить обучение в школах с убежищами

В Украине прорабатывают вариант с 1 сентября возобновить обучение в тех школах, где есть бомбоубежища, сообщает Укринформ.

Об этом супруга Президента Елена Зеленская сообщила в Телеграме.

«Я знаю: ни один праздник онлайн не заменит детям шутки друзей, с которыми стоишь на линейке, а родителям - момент гордости, когда твой первоклассник несет звонок. Поэтому мы прорабатываем вариант, чтобы с первого сентября возобновить обучение в школах, где есть убежища. Поэтому на встрече с ЮНИСЕФ обсуждали национальную кампанию по возобновлению обучения и восстановлению разрушенных школ. Последний звонок для наших детей прозвучал онлайн, перекликаясь с сиренами. Хочется надеяться, что первый, в сентябре, прозвучит в стенах родных школ”, - отметила Зеленская.

Первая леди напомнила об эмоциональных фото с обугленными металлическими основаниями парт в классах и разбитыми окнами, которые показал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, рассказывая о последнем звонке в регионе. По словам Зеленской, "там его не было в пятницу - по крайней мере, физически в школах, где на уцелевших досках до сих пор мелом: 23 февраля".

"Последнего звонка - с нетерпением на линейке, потому что уже можно разбежаться на каникулы; с растроганными учителями, чей класс выпускной; с директором, который крепко жмет руку, вручая грамоту – у наших детей не было", - заявила она.

Как отметила Зеленская, Всеукраинский последний звонок украинские ученики провели онлайн: педагоги подготовили праздничную программу с видеопоздравлениями от учителей, которые работали над уроками Всеукраинского расписания в прямом эфире, звезд, волонтеров, военных.

"Им очень хотелось, чтобы никто не смог украсть этот праздник у украинских детей. Даже если украл их школу и мир", – подчеркнула она.

Зеленская подчеркнула, что разрушены и уничтожены школы не только на Луганщине. В Украине почти не осталось областей, где бы россияне не обстреляли учебные заведения. В Харькове полностью разрушены полсотни образовательных учреждений, 372 повреждены. Более 400 – в Донецкой области. В целом 1888 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 180 из них полностью разрушены.

"Там, где школы уцелели, но захвачены, Россия проводит образовательный геноцид - запрещает учиться по украинским учебным программам, допрашивает учителей, оружием заставляет их переходить на русский язык. Россияне изымают историю Украины, украинский язык, украинскую литературу, запрещают в школах любые упоминания об Украине. В части школ продлили учебный год до сентября, заставляя детей учить русский язык, историю, литературу. Там тоже не было украинских торжественных линеек. Только устрашение и террор".

Как сообщалось, Всеукраинский последний звонок для школьников по всей стране и за рубежом 27 мая раздался онлайн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет поздравил учеников и учителей Украины с завершением учебного года и подчеркнул, что из-за боевых действий не все ученики имели возможность продолжать учебу, поэтому некоторые дети завершат учебный год немного позже – в июне.