СНБО обратилось к блоггерам и журналистам по поводу информации с фронта

СНБО обратилось к блоггерам и журналистам по поводу информации с фронта
Фото: president.gov.ua

Центр противодействия дезинформации СНБО обращается к лидерам общественного мнения и журналистам, чтобы те не участвовали в информационной войне против Украины и проверяли всю информацию в официальных ведомствах, сообщает Украинская правда.

Об этом передает ЦПД СНБО.

Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца.
Каждый день он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю".

В СНБО призывают соблюдать правила:

  • Верифицировать информацию через официальные ведомства перед тем, как в нее поверить и ее распространить;
  • Не распространять материалы от "личных источников", касающихся событий на фронте;
  • Воздерживаться от публичных оценок боевых действий, логистики и т.д., ведь только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы.

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