СНБО обратилось к блоггерам и журналистам по поводу информации с фронта

Центр противодействия дезинформации СНБО обращается к лидерам общественного мнения и журналистам, чтобы те не участвовали в информационной войне против Украины и проверяли всю информацию в официальных ведомствах, сообщает Украинская правда.

Об этом передает ЦПД СНБО.

Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца.

Каждый день он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю".

В СНБО призывают соблюдать правила: