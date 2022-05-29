Bloomberg: выплаты по российским облигациям не дошли до инвесторов

Выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов к вечеру 27 мая, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

27 мая было сроком совершения выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 (соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро).

Как пишет агентство, если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Национальный расчетный депозитарий, куда Минфин РФ перечислил деньги по выплатам на 27 мая, заявил вечером в пятницу, что средства для совершения выплат были сняты со счета.

Минфин России считает, что выполнил свои обязательства, перечислив деньги в НРД.

Как пишет Bloomberg, именно НРД является зарегистрированным держателем облигаций, что "может поддержать аргумент России, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов".

Дефолт по внешним обязательствам стал грозить России из-за решения США не продлевать лицензию, позволявшую Москве платить по своему госдолгу в долларах несмотря на санкции.