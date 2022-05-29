Подоляк рассказал, почему РФ боится передачи Украине систем MLRS
Россияне начали истерить после решения властей США предоставить Украине ракетные системы большой дальности типа MLRS. Что является прямым доказательством правильности этих шагов союзников в поддержке нашего государства, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100 + км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем российским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!",- пишет Подоляк.
Он объяснил, это может означать только одно, что Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и "сразу же "надзюрює" себе в штаны, если оппонент получает равноценную оружие".
"Вывод? Проще некуда. Два диких русских вопля: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!"- прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов...", - подытожил Подоляк.
В свою очередь он обратил внимание, что из-за врожденной трусости российские пропагандисты без устали заявляют о готовности применять в Украине и химическое вооружение, и тактическое ядерное оружие в то время, считая, что имеют право убивать украинцев всеми видами тяжелого оружия.
Напомним, как недавно сообщило издание The Washington Post, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине систем MLRS и официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.
После чего президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях "хороших новостей" по поставкам необходимого оружия Украине уже на следующей неделе.