СМИ: в оккупированном Мелитополе прошла акция в поддержку Украины
В оккупированном Мелитополе Запорожской области в воскресенье провели патриотическую акцию в поддержку Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом передает местное издание "РИА Мелитополь"
Акция прошла в городском парке.
"По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами" - пишет издание.
Несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением "Жовта стрічка".
При этом было известно только время и дата, а место встречи до последнего держали в тайне.