ОВА: в Херсоне оккупанты назначили охранника директором театра

Российские оккупанты назначили на должность «директора» Херсонского областного музыкально-драматического театра бывшего охранника заведения Валерия Шелудько, согласившегося на сотрудничество с захватчиками, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

"Кадровые назначения у оккупантов о многом говорят: продавщицу — на начальника образования, охранника — на директора театра, местных алкашей и сумасшедших — на гауляйтеров. Но кто бы к оккупантам на работу не шел – закончат они очень плохо" , – написал Хлань в Facebook.

Фото: Сергей Хлань / Facebook

Информацию о назначении подтвердил и работающий директор Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша Александр Книга в комментарии Суспільне.

Он рассказал, что по телефону общался с Шелудько и выслушал его аргументы. Тот сказал, что ему предложили должность и в случае его отказа привезут кого-нибудь из Крыма.

Также Александр Книга рассказал, что написал обращение к коллективу, в котором разъяснил, что желающие работать в новом театре должны уволиться из театра Кулиша.

"Если кто-то из работников хочет работать в новом театре, то, во-первых, он должен уволиться из театра Кулиша и написать заявление в другой театр. Но таким образом подвергает себя статье о коллаборации и при изменении ситуации в области предстанет перед определенной проблемой" , — сказал Книга.

Также он объяснил, что когда назначается руководитель какого-то нового театра, то он должен иметь сметы на содержание помещения, штатное расписание с окладами и осуществлять наем на работу. Иначе все это будет выглядеть как фикция.

"Пока весь коллектив театра находится согласно приказу, на дистанционной работе, никто никого не имеет права вызывать на работу или заставлять что-то делать. Если такие случаи возникают, без вашего желания, сообщайте и этот факт будет приобретать огласку" , — написал Книга.

23 марта гендиректора-художественного руководителя Херсонского театра имени Николая Кулиша Александра Книгу забирали для допроса оккупанты, впрочем, благодаря мгновенной мощной огласке, все же отпустили поздно вечером. Чуть позже Книге с семьей удалось уехать из региона.