ОГА: более 100 шахтеров заблокированы под землей в Донецкой области
На Донетчине 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.
"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте Центральной, 3 на шахте Торецкой. Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.
Причина и последствия обесточивания уточняются".
Напомним: Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что город и соседние города сейчас без света из-за перебитой линии электропроводов.