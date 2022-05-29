Посол: Германия предоставит Украине грант на 1 млрд евро
Германия предоставит Украине грантовую помощь на сумму 1 млрд евро, сообщает Деловая столица.
Об этом написала в своем Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов нашей страны", — отметила она.
Как сообщалось, по данным немецкого издания Welt, Германия за 9 недель свела военную поддержку Украины к минимуму и практически не предоставила оружия.