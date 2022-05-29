Посол: Германия предоставит Украине грант на 1 млрд евро

Германия предоставит Украине грантовую помощь на сумму 1 млрд евро, сообщает Деловая столица.

Об этом написала в своем Twitter посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов нашей страны" , — отметила она.

Обговорила з Міністром фінансів @SergiiMarchenk3 актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн.#StandWithUkraine @MinFin_Ukraine pic.twitter.com/n4I7ifzmgX — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) May 29, 2022

Как сообщалось, по данным немецкого издания Welt, Германия за 9 недель свела военную поддержку Украины к минимуму и практически не предоставила оружия.