Эрдоган не откажется от наступления в Сирии из-за критики США

Турция не будет ждать "разрешения" от Соединенных Штатов до начала нового наступления в Сирии, сообщает Европейская правда.

Как сообщает Anadolu Agency, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не можем бороться с терроризмом, ожидая чьих-то разрешений. Что мы будем делать, если Соединенные Штаты не сделают свою роль в борьбе с терроризмом? Мы справимся сами", - заявил он.

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс недавно заявил, что США "глубоко озабочены" объявлением Эрдогана о неизбежном начале новой турецкой военной операции в северной Сирии с целью получить "зону безопасности" шириной 30 километров на ее границе.

"Мы осуждаем любую эскалацию. Мы поддерживаем сохранение текущей линии прекращения огня" , - сказал Нед Прайс.

Напомним, это будет четвёртое наступление Турции в Сирии с 2016 года. Каждый раз противником Анкары становятся отряды народной защиты (YPG) – курдские силы, которые в Турции считают террористами.

В то же время их поддерживают Соединенные Штаты для противодействия джихадистам группировки "Исламского государства".

Требование о не поддержке YPG входит в перечень из пяти "конкретных гарантий", которые Турция требует от Швеции и Финляндии в обмен на отказ от блокирования их вступления в НАТО.