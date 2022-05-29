Плановый перерасчет: кому в Украине повысят пенсии летом

Летом украинским пенсионерам перечислят выплаты. Рассказываем, у кого изменится размер пенсии и когда это произойдет, сообщает Новое время.

В Украине до конца 2022 года еще дважды повысят минимальную пенсию в связи с ростом прожиточного минимума. Также вырастет сумма максимальной пенсии. Один из перерасчетов состоится в июле.

Летом сумма минимальной пенсии в Украине повысится до 2 тысяч 27 гривен, то есть станет больше на 93 гривны. Максимальная пенсия вырастет до 20 тысяч 270 гривен. Кроме того, увеличатся также суммы выплат пенсионных надбавок, размер которых зависит от прожиточного минимума.

После июльского пересчета украинцев будет ожидать еще одно повышение минимальной пенсии в 2022 году. По расчетам Минсоцполитики, в конце календарного года средняя пенсия будет на 15% больше, чем фактический прожиточный минимум, а именно составит 4,5 тысячи гривен.

Следующее повышение минимальной пенсии ожидается в декабре. Минимальный размер выплаты составит 2093 грн. Суммарно через год минимальная пенсия вырастет на 159 грн. Некоторые категории пенсионеров получают повышенную пенсию уже с января 2022 года.