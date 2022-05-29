Ермак: Россия с наступлением холодов может начать газовый шантаж Европы

Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов может начать газовый шантаж Европы, поэтому сейчас необходимо продемонстрировать силу и единство западного мира, сообщает Укринформ.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в Телеграме.

"Нельзя исключать, что Россия, кроме продовольственного кризиса, с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы. Учитывая, что сейчас кремль хочет обменять разблокирование украинских портов на снятие санкций, можно понимать конечную цель Москвы. И именно сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира. Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно оружие, которое просит наше государство - это сильный, общий ответ", - написал Ермак.

По его словам, удары по России должны быть быстрыми и без колебаний, иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж.

Как сообщалось, Россия заблокировала все порты и торговые пути, через которые осуществлялся мировой экспорт украинского зерна. Более 20 млн тонн зерна заблокированы в портах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация пытается сорвать экспорт украинского зерна даже через альтернативные пути.