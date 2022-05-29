Терехов: один из районов Харькова снова подвергся артобстрелам

Один из районов Харькова 29 мая снова подвергся артобстрелам, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в эфире марафона новостей Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Очень напряженные дни. Был масированный обстрел несколько дней назад. Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы тоже, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города. Горожанам надо быть очень осторожными», - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что жителям города необходимо осознавать все риски и не пренебрегать вопросами безопасности.

«Да, в городе открываются кафе, рестораны, магазины. Но все должны понимать, что опасность ракетних ударов и обстрелов сохраняется. Люди, которые возвращаются после эвакуации, приезжают в совершенно в другой город. Идет война – и люди должны это понимать», - сказал Терехов.

По словами городского головы, на сегодняшний день все входы на станции метрополитена уже открыты, в подземке можно укрыться во время воздушной тревоги.

По информации агентства, обстрелам подвергся район на севере Харькова. Информации о последствиях пока нет.

Как сообщалось, 29 мая Харьковщину посетил Президент Владимир Зеленский.