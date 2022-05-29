NYT: Россия может использовать голод в Сирии для шантажа союзников Украины

Власти России могут усилить миграционный кризис в Европе и на Ближнем Востоке с помощью голода в Сирии. Этот факт вероятнее всего станет очередным шантажом союзников Украины со стороны РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Россия может заблокировать последний маршрут, который открыт для гуманитарных конвоев, доставляющих продовольствие в Сирию. Вопрос закрытия гуманитарного маршрута будет обсуждаться в формате Совбеза ООН, где у россиян есть право вето.

Если эта дорога будет заблокирована, местное население Сирии начнет массово выезжать из страны в Европу и государства Ближнего Востока. При этом миграционный кризис, который вызван гражданской войной в Сирии, уже считается наиболее масштабным со времен Второй мировой войны.

Голосование за сохранение работы коридора в Совбезе ООН пройдет в июле. Российские дипломаты заявляют, что Москва "еще не определилась, какое решение примет".

"Я не отрицаю, что помощь идет и беженцам, но террористические группировки - им это выгодно" , - аргументирует позицию заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

При этом, по информации NYT, несколько российских дипломатов рассказали, что Кремль может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок в вопросе санкций, которые вызваны вторжением в Украину.

"Москва будет договариваться со странами, которые могут пострадать от новой волны беженцев, о помощи в обходе санкций" , - заявляют неназванные представители РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу планов Турции начать новые военные операции вдоль южной границы Сирии.