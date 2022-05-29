Одесская ОВА: мобилизация в непризнанном Приднестровье провалилась
Мобилизация в непризнанном Приднестровье провалилась, сообщает Новое время.
Об этом рассказал в эфире Радио НВ представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Приднестровцы видят, что Россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо – на фарш никто не хочет идти. <...> Думаю, что та отставка правительства, проведенная в Приднестровье, связана с тем, что этот план был полностью провален, то есть российские кураторы не получили ожидаемых результатов", — отметил Братчук.
На подконтрольной России территории Молдовы, по его словам, даже снизили уровень террористической угрозы с красного до желтого, но угроза из Приднестровья остается, предостерегают в ОВА.
"Определенный источник напряжения постоянно находится. Этот риск будет постоянно присутствовать, пока там присутствует Российская Федерация. И это понятно, но второго фронта не будет", - добавил Братчук.