ОВА: в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.
В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре.
Еще четыре человека в области получили ранения".
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.