ОВА: в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.

В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре.

Еще четыре человека в области получили ранения".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.