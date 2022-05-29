Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину
Фото: U.S. Department of State

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко является соучастником нападения Российской Федерации на Украину, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Отметим, 29 мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.

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