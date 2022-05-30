Дуда: Польша увеличит расходы на оборону и нарастит численность армии

Польша намерена увеличить расходы на оборону, так как многие поляки опасаются вооруженной агрессии со стороны России в адрес их государства, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

Также глава государства отметил, что руководство страны отдает себе отчет в необходимости увеличения численности польских вооруженных сил в ближайшие годы.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.